Irgendwo, irgendwann, am Ende eines Flurs, der zuläuft wie ein langer, enger Tunnel, ist da plötzlich eine Tür. Sie geht auf und offenbart einen Ort, an dem Vergangenheit und Gegenwart dieses Amtes aufeinanderprallen wie nirgendwo sonst: Man tritt in einen Saal, dessen turnhallenhafte Ausmaße noch den Überwältigungsgeist und das böse Pathos seiner Erbauer spüren lassen. Ganz versteckt in einer Ecke befindet sich im Parkett eine kleine Aussparung, unter der noch der ursprüngliche Marmorboden zu sehen ist. Darin eingelassen ist ein Hakenkreuz. Dies hier war einst eine SS-Kaserne.

Und dann dieser Kontrast: Dutzende Meter Nullachtfuffzehn-Schreibtische stehen im Raum, Kante an Kante, davor blaue Bürostühle in Reih und Glied und das Leuchten ebenso vieler PC-Bildschirme, an denen Menschen still ihrer Arbeit nachgehen. Und still heißt in diesem Fall: still. Das Innenleben dieses mächtigen Saals ist ein Provisorium, ganz offensichtlich ein Ausweichquartier und gleichzeitig so ordentlich und ernsthaft-emsig, wie man es von einer deutschen Behörde erwartet.