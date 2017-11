RomBundesaußenminister Sigmar Gabriel sieht in der Flüchtlingskrise keine Alternative zur Unterstützung der libyschen Küstenwache. Ein Abrücken von der Unterstützung der Küstenwache des Bürgerkriegslandes bedeute, dass wieder Tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken würden, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch nach einem Treffen mit seinem italienischen Amtskollegen Angelino Alfano in Rom. „Dass wir weit davon entfernt sind, gute Zustände zu haben, da hat die UN völlig recht“, sagte Gabriel.