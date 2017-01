SeeonEntwicklungsminister Gerd Müller hat vor einer „Kapitulation des Staates“ in der Flüchtlingspolitik gewarnt. Der CSU-Politiker forderte im Interview mit Reuters TV am Freitag in Seeon eine Überprüfung und die Speicherung biometrischer Daten für alle nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge und Migranten. Am Rande der Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag verwies Müller darauf, dass der Attentäter von Berlin, Anis Amri, 14 Identitäten benutzt habe. Es gebe zudem hochgerechnet Zehntausende Fälle von Sozialmissbrauch durch Migranten in Deutschland.

„Das ist unerträglich, und das ist auch schäbig gegenüber den vielen, vielen Flüchtlingen, die hier ehrlich sind“, sagte Müller. Er forderte deshalb eine Überprüfung aller nach Deutschland gekommenen Menschen, eine eindeutige Identitätsfeststellung und die Abnahme von Fingerabdrücken, um Mehrfachregistrierungen unter verschiedenen Namen zu verhindern.