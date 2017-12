BerlinBei den Grünen fordern die Realos einen herausragenden Posten für den Ex-Spitzenkandidaten und scheidenden Parteichef Cem Özdemir. „Der geschäftsführende Fraktionsvorstand ist im Wort, eine entsprechende Rolle für Özdemir zu finden, in der er auch weiterhin herausragend wirken kann”, sagte der Sprecher der Realos, der Abgeordnete Dieter Janecek, am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters. „Nach allen Umfragen ist er der beliebteste und glaubwürdigste Oppositionspolitiker Deutschlands.” Özdemirs Wahlkampf habe maßgeblich Anteil daran, dass die Grünen am Ende erfolgreich gewesen seien.

Özdemir hat bereits erklärt, bei der Wahl eines neuen Parteivorstandes Ende Januar nicht mehr antreten zu wollen. Bei der Wahl der beiden Fraktionsvorsitzenden der Bundestagsfraktion am 12. Januar gelten jedoch Ex-Spitzenkandidatin und Reala Katrin Göring-Eckardt sowie der Parteilinke Anton Hofreiter als gesetzt. Ursprünglich war für Özdemir ein Ministerposten vorgesehen. Diese Pläne haben sich jedoch mit dem Platzen der Sondierungen einer Jamaika-Koalition von CDU, CSU, FDP und Grünen zerschlagen.