BerlinAngesichts neuer Probleme am geplanten Hauptstadtflughafen BER geht Berlins Regierungschef Michael Müller (SPD) davon aus, dass der bislang anvisierte Eröffnungstermin in diesem Jahr nicht mehr zu schaffen ist. „An dieser Stelle sind wir an einem Punkt, wo wir sagen müssen, 2017 kann es nicht mehr funktionieren mit der Eröffnung“, sagte Müller am Samstag auf einer Klausurtagung der Berliner SPD-Fraktion in Erfurt.