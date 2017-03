Bild vergrößern Das Bodenpersonal der Berliner Flughäfen streikt noch bis Mittwochmorgen, 5 Uhr. Anschließend solle der Betrieb wieder normal aufgenommen werden, kündigte die Gewerkschaft Verdi an. Bis einschließlich Sonntag soll es keine weiteren Streiks geben. dpa Bild:

Die Gewerkschaft Verdi hat angekündigt, die Streiks des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen am Mittwochmorgen gegen 5 Uhr zu beenden. Bis einschließlich Sonntag wolle man auf weitere Streiks verzichten, so Verdi.