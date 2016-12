Der russische Präsident Wladimir Putin hat für Montag einen landesweiten Tag der Trauer um die 92 Opfer des Flugzeugabsturzes über dem Schwarzen Meer angeordnet. Er sprach am Sonntag den Familien und Freunden der Toten sein Beileid aus, wie der Kreml mitteilte. Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach Putin ihr Mitgefühl aus.

Ein russisches Flugzeug mit einem Armeechor auf dem Weg nach Syrien war über dem Schwarzen Meer abgestürzt. Trümmerteile wurden am Sonntagmorgen im Meer vor Sotschi in Südrussland gefunden. Die 92 Menschen an Bord hätten „praktisch keine Chance gehabt“, sagten Behördenquellen am Sonntag der russischen Agentur Interfax. Offizielle Angaben zu Toten oder Verletzten gab es zunächst aber nicht.