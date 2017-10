Genau das wollen die Wissenschaftler nun angehen. Gefördert vom Bundesarbeitsministerium tüfteln SOEP-Experten derzeit an „innovativen Wegen“, an wohlhabende Haushalte heranzukommen. Ziel ist es, ein Panel von rund 1000 Haushalten mit einem Nettovermögen ab zwei Millionen Euro aufzubauen. Derzeit läuft ein entsprechender „Pre-Test“, 2018 sollen erste Ergebnisse vorgestellt werden.

Selbst über Umwege lässt sich Reichtum in Deutschland kaum messen und erforschen. Es gibt kein Register, aus dem empirisch arbeitende Ökonomen Adressen von wohlhabenden Haushalten abgreifen könnten. Und seitdem in Deutschland die Vermögensteuer nicht mehr erhoben wird und bei Kapitalerträgen die pauschale Abgeltungsteuer greift, lassen sich auch aus der Finanzstatistik „keine halbwegs belastbaren Rückschlüsse auf das exakte Volumen hoher Vermögen mehr ziehen“, klagt Schupp. Er stellt klar: „Um die Vermögensverteilung vernünftig analysieren zu können, brauchen wir eine neue Stichprobe im obersten Vermögenssegment“.

Die Information über Einkommen und Vermögen in Deutschland kommen derzeit generell aus drei Quellen. Dies sind neben dem jährlich fortgeschriebenen SOEP die alle fünf Jahre erhobene Einkommens- und Verbrauchsstichprobe der Statistischen Landesämter sowie zwei Vermögensbefragungen der Deutschen Bundesbank aus den Jahren 2010 und 2014. Doch in allen Surveys ist die monetäre Upper Class unterrepräsentiert oder kommt gar nicht erst vor. Im Bundesbank-Report finden sich unter den befragten Haushalten nur 246 mit einem Nettoeinkommen über einer Million Euro, im SOEP sind es 270. Die Einkommensklasse über drei Millionen Euro netto vertreten in beiden Surveys weniger als 50 Haushalte. „Damit lassen sich schwerlich belastbare empirische Aussagen zu dieser Gruppe treffen“, sagt Markus Grabka, Verteilungsforscher am DIW.

Die Folge: Wenn sich Wissenschaftler hierzulande mit Reichtum beschäftigten, müssen sie hochrechnen, ökonometrische Schätzverfahren einsetzen und mit Simulationen arbeiten – eine Vorgehensweise, die laut Grabka „mit hoher Unsicherheit behaftet“ ist. Ökonomen können aus den Daten folglich auch keine belastbaren Trendaussagen machen, also sagen, ob die Vermögen der Superreichen zu- oder abnehmen. Wenn es um Reichtumsforschung geht, ist in Ökonomenkreisen daher bereits von „Voodoo-Ökonomie“ die Rede.