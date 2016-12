Allerdings geschieht dies auf Druck aus Brüssel. Nach der entsprechenden EU-Durchführungsverordnung 2015/2254 ist „eine fest gebundene Ware (sog. „Fotobuch“) aus Papier mit Abmessungen von etwa 21 cm x 31 cm, mit gedruckten vollfarbigen, personalisierten Fotos und kurzem Text“ entsprechend zu besteuern.

Eine Einreihung als steuerbegünstigtes Buch, wie dies bisher in Deutschland der Fall ist, sei dagegen nicht mehr möglich, „da die Ware nicht zum Lesen bestimmt ist“, heißt es im Bundesfinanzministerium. In einem Rundschreiben an die Finanzbehörden betont das Bundesfinanzministerium, dass der Steuersatz von 19 Prozent auch für Fotoalben mit anderen Abmessungen gilt, ebenso für „nicht vollständig im Farbdruck“ hergestellte Alben. Für die Kunden wird es ab Januar 2017 teurer. Der Marktführer Cewe aus Oldenburg, der jährlich rund sechs Millionen Fotobücher herstellt, erklärt: „Wir werden die unverbindliche Preisempfehlung anheben.“