Präsidenten und Paläste kennt Frank-Walter Steinmeier schon viele auf der Welt. Läuft alles nach schwarz-rotem Plan, wird der gerade ausgeschiedene Außenminister von der SPD am 19. März selbst ein Präsident - neue Dienstadresse: Schloss Bellevue, Spreeweg 1, 10557 Berlin. Im höchsten Staatsamt müsste aber auch der erfahrene Weltreisende in einigen Dingen umschulen - aus der operativen Politik direkt an die repräsentative Spitze der Republik. Dabei ist vieles im Leben und Arbeiten als Bundespräsident sehr genau fixiert.ARCHIV - Bundespräsident Joachim Gauck (M.) begrüßt am 12.01.2017 im Schloss Bellevue in Berlin während des Neujahrsempfangs für das Diplomatische Korps die Botschafterin von Simbabwe, Ruth Masodzi Chikwira. Rechts begrüßt Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) den Botschafter des Iran, Ali Majedi (zu dpa "Schloss, Standarte, Salär - So geht Präsident" vom 11.02.2017) Foto: Soeren Stache/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++