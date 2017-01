ParisBundespräsident Joachim Gauck ist zum Auftakt seines zweitägigen Besuchs in Paris mit dem französischen Präsidenten François Hollande zusammengetroffen. Hollande begrüßte den Gast aus Deutschland am Mittwoch vor dem Élysée-Palast mit militärischen Ehren. Ebenso wie Gauck scheidet auch der französische Präsident im Frühjahr nach fünf Jahren aus dem Amt. Am Freitag kommt er zu einem Gespräch mit Kanzlerin Angela Merkel nach Berlin.

Am Donnerstag erhält Gauck an der Pariser Sorbonne-Universität die Ehrendoktorwürde und wird eine Rede zum deutsch-französischen Verhältnis halten. Am Nachmittag besucht er die Académie Française, wo er auch den früheren Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing trifft.