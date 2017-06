BerlinIn Wirtschaft und Politik ist so ein Anblick noch immer sehr selten: Mehr als 200 Managerinnen, Gründerinnen und Politikerinnen stehen und sitzen im großen Innenhof des Bundeswirtschaftsministeriums an weiß betuchten Tischen, unterhalten sich, machen sich miteinander bekannt. Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) persönlich hat sie eingeladen. Gekommen sind unter anderen Sigrid Evelyn Nikutta, Chefin der Berliner Verkehrsbetriebe, die neue SPD-Familienministerin Katarina Barley, Elke Büdenbender, Juristin und Ehefrau des neuen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier sowie Gesche Joost, Internetbotschafterin von Deutschland.

Gleich zum Antritt ihrer Amtszeit als neue Bundeswirtschaftsministerin im Januar war klar: Viel bewegen wird Zypries nicht mehr können während der verbleibenden Legislaturperiode, die zudem noch zur Hälfte in den Bundestagswahlkampf fällt. Gesetzesvorlagen waren zu diesem Zeitpunkt schon längst auf den Weg gebracht worden, neue in der kurzen Zeit nicht zu schaffen. Zudem hatte Zypries klar gemacht, dass sie nach dem Ende ihrer Amtszeit nicht mehr für den Bundestag kandidieren wird. Und so ist auch bei dieser Veranstaltung klar: Das, was die Frauen in kleinen Gruppen erarbeiten, wird allenfalls minimalen Einfluss auf die Politik haben. Im Vordergrund soll das Netzwerken stehen.