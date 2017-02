Bild vergrößern Die Parteivorsitzende der Alternative für Deutschland (AfD), Frauke Petry, lässt sich durch Schwangerschaft und Geburt von der Politik nicht abbringen. dpa Bild:

Die AfD-Vorsitzende Frauke Petry will auch mit Baby die Bundestagswahl bestreiten. Das Kind soll im ersten Halbjahr 2017 zur Welt kommen. Es werde zwar anstrengend, aber sie freue sich drauf, so Petry in einem Interview.