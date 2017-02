Wenn Ihnen heute auf Twitter, Facebook und Co. ein Foto von einem Schreibblock begegnet, auf dem der Hashtag #freedeniz verbreitet wird, dann handelt es sich dabei um eine Solidaritätsbekundung für den inhaftierten Türkei-Korrespondenten Deniz Yücel von der "Welt". Nach zwei Wochen in Polizeigewahrsam ordnete am der Haftrichter am Montagabend Untersuchungshaft für Yücel an.

Seitdem wird offen protestiert. Tausende Tweets sind bisher geschrieben, bei Facebook werden die Protestbekundungen eifrig geteilt. In einigen Tageszeitungen erschienen am Dienstag Anzeigen, die "Freiheit für Deniz" forderten. Dahinter steckt eine Initiative von prominenter Autoren und Entertainern um Jan Böhmermann, Sibylle Berg und Shahak Shapira.