Es waren die USA , die nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt dazu gebracht haben, eine regelgebundene Politik zu akzeptieren. Ob die Vereinten Nationen (UN), der sogenannten Bretton-Woods-Institutionen Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank oder die Welthandelsorganisation (WTO), der Einfluss der USA und ihrer Staatsmänner ist in allen internationalen Verträgen deutlich. Nicht immer engagierten sich die USA zum allseitigen Vorteil, aber der Fokus lag immer auf dem, was wir als westliche Werte bezeichnen. Regeln der Nicht-Diskriminierung und deren Durchsetzung sind dabei zentral.

Ein Teil der heutigen Unzufriedenheit mit „dem System“, die erst dazu führte, dass Simplifizierer wie Donald Trump so erfolgreich sein konnten, liegt auch daran, dass die Regelsysteme in den vergangenen Jahrzehnten an Durchsetzungsvermögen verloren haben. Die WTO versucht seit über 15 Jahren, eine Handelsrunde, die vor allem die Belange der Entwicklungsländer in den Blick nehmen soll, umzusetzen – ohne Erfolg. Stattdessen haben gerade die Industrieländer eine nicht mehr überschaubare Vielfalt an regionalen Integrationsräumen initiiert und eine Handelspolitik betrieben, die vor allem geeignet sind, Entwicklungsländern zu schaden.

Gleichermaßen hat die EU ihre eigenen selbstgesetzten Regeln so wenig ernst genommen, dass es erst zur Staatsschuldenkrise und in deren Gefolge zu weiteren Regelbrüchen (wie dem Bruch der No-Bail-out Klausel oder der verdeckten Staatsfinanzierung durch die Europäische Zentralbank) mit einer Perpetuierung der Krise der Eurozone und dem Wiedererstarken nationalistischer Tendenzen in vielen Mitgliedsländern, so auch in Deutschland gekommen ist. Kritiker an diesen Regelbrüchen wurden regelmäßig in quasi-religiöser Manier belehrt, dass sie gefälligst das übergeordnete Ziel „Europa“ zu respektieren hätten. Diese Haltung ist gefährlich. Wer Europa schätzt, hält die europäischen Regeln ein. Die moralisierende Rhetorik der selbsternannten Pro-Europäer entspricht in der Wirkung der Idee des Präsidenten, Amerika mit Hilfe von Mauern und Strafzöllen wieder großartig zu machen – ein ehrbares Ziel mit ganz und gar untauglichen Mitteln.