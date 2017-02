Deshalb ist es so wichtig, den Sirenengesängen der CDU und der Aussicht auf Dienstwagen und Ministergehälter zu widerstehen. Sonst könnte der Wiederaufstieg von sehr kurzer Dauer sein. Wenn die Signale aus der Parteispitze einigermaßen glaubwürdig sind, ist dies auch verstanden worden.

Am 12. Februar wählt die Bundesversammlung einen neuen Bundespräsidenten. Kandidat Frank-Walter Steinmeier hat schon jetzt eine Mehrheit sicher. Nun will auch die FDP für den Außenminister stimmen.

FDP will Steinmeier unterstützen

Beide Themen werden außerdem an Bedeutung eher noch zunehmen. Wir werden sowohl um eine Positionierung zur Einwanderungspolitik als auch um eine deutliche Haltung zur Offenheit nicht herumkommen – schon deshalb nicht, weil steigender Protektionismus die globalen Wanderungsbewegungen weiter anheizen würde.

Dennoch kann die FDP eine sehr bedeutsame Rolle im zukünftigen Bundestag spielen. Sie kann zu einer echten, inhaltlich starken Opposition werden. Denn im aktuellen Bundestag ist die Opposition kaum spürbar. Zu schwach die Argumente der Grünen, zu platt und populistisch die Behauptungen der Linken. Das zentrale Thema Migration wiederum wird überdies von allen Parteien im Bundestag so schwach und ziellos behandelt (anders als das Thema Asyl), dass sich eine außerparlamentarische Opposition gebildet hat, die vor allem wüst polemisiert. Bei anderen Themen handelt die Opposition ähnlich verantwortungslos wie die AfD: Während die Linke und die Grünen im Parlament Ängste vor Globalisierung schüren, versuchen die Neonazis in hellblau, den Menschen Ängste vor Ausländern einzujagen. Beides ist gefährlich.

Auch erfolgreiche Menschen haben klein angefangen. Was ihnen auf diesem Weg geholfen hat, wer als Vorbild taugt und was der beste Rat ihres Lebens war, beantworten sie uns. Den Anfang macht diese Woche: Christian Lindner.

Da davon auszugehen ist, dass auch die AfD in den Bundestag einzieht, bedarf es einer inhaltlich starken und mit den Werten einer menschlichen Gesellschaft kompatiblen Opposition. Nur dann kann den Vereinfachern von links und rechts etwas Substantielles entgegengehalten werden. Anders gewendet: Mit der FDP zöge wieder ein lang vermisster intellektueller Standard und eine ebenfalls im Augenblick unterrepräsentierte inhaltliche Sicht, die Offenheit und Freiheit betont, in den Bundestag ein. Das könnte dazu führen, dass die Regierung – in dieser Konstellation entweder eine Große Koalition oder Rot-Rot-Grün (R2G) – inhaltlich stärker gefordert wird. Außerdem könnte es bewirken, dass die Grünen sich wieder darauf besinnen, dass sie als Bürgerrechtspartei begonnen haben.