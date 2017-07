Die Welt blickt die nächsten Tage auf Hamburg. Beim Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer stehen der Klimawandel, Handelspolitik und Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere mit Afrika, auf der Agenda. Besonders spannend ist die Frage, wie sich in diesem Jahr die Vereinigten Staaten positionieren. Zuletzt gab es nur wenige Anzeichen, dass die USA weiterhin, also in den nächsten vier Jahren, die Rolle eines Hüters der liberalen westlichen Ordnung übernehmen wollten. Das wäre bedauerlich. Aber man kann sicher davon ausgehen, dass es irgendwann wieder einen Präsidenten geben wird, der die Bedeutung dieser Ordnung vollauf begreift und wertschätzt.

9349 Kilometer Luftlinie entfernt liegt eine Kneipe, in der man die Aktion „Soli-Mexikaner gegen Trump“ unterstützen kann: das Lokal „Brotzeit“ in Managua (Nicaragua).

4245 Tage ist Angela Merkel Bundeskanzlerin, wenn sie am 7. Juli die G20-Kollegen in ihrer Geburtsstadt empfängt.

1096 einzelne Glaselemente bilden die Fassade der Elbphilharmonie, in der Merkel und Co. Beethovens Neunter Sinfonie lauschen.

400 gewalttätige Demonstranten können in der eigens eingerichteten Gefangenensammelstelle in Harburg zeitweise festgesetzt werden.

In einer Demokratie sind Demonstrationen gegen politische Entscheidungsträger und ihre Entscheidungen natürlich legitim und erforderlich, um denjenigen eine Stimme zu verleihen, die sich nicht angemessen vertreten fühlen.

Allerdings stellt sich die Frage nach der Art der Demonstration. Ein Marsch mit witzigen Plakaten und würzigen Ansprachen, garniert mit Konzerten und anderen Auftritten kann überaus stimulierend wirken und die Diskussion voranbringen. Einige aktuelle politische Entwicklungen machen Proteste auch wahrscheinlich und nachvollziehbar. So gab es am vergangenen Wochenende eine erste Demonstration, in der zum Beispiel für fairen Handel geworben wurde. Natürlich kann man nicht erwarten dass Präsident Erdogan oder Präsident Trump ihre politischen Linien nur deshalb anpassen. Aber einen Impuls in die Debatte geben solche Demonstrationen schon, man denke nur an die Tradition der Friedensmärsche.

Sehr ansprechend ist auch die Kampagne des in Hamburg ansässigen Cola-Herstellers Fritz-Kola. Mit großflächigen Anzeigen werden die Herren Erdogan, Putin und Trump ein wenig durch den Kakao gezogen. Gleichzeitig will das Unternehmen damit Kritik am Gipfel und den Themenschwerpunkten üben. Auch dies wird vielen Menschen im Gedächtnis bleiben. Oder aber The Trump Organization kauft anschließend den Brausehersteller zu einem attraktiven Preis! Besser noch wäre es, deren Chef wachte tatsächlich auf.