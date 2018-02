Nur wenig Geld wird in Zukunftsinvestitionen fließen. Stattdessen werden vor allem die heutigen Rentner profitieren. Besonders eigentümlich wirkt es in diesem Zusammenhang, dass bis 2025 die Renten stabil bleiben sollen, die Rentenhöhe danach aber offen bleibt. Zufällig treten danach, d.h. in nicht einmal sieben Jahren, die Babyboomer in den Ruhestand. Eine Regierung mit Verantwortungsbewusstsein hätte einen langfristigen Plan entworfen, um die dann zu erwartenden Verteilungskonflikte vorsorglich zu entschärfen. Die Verbesserung der Pflegedienstleistungen wird sicherlich benötigt. Sie nachhaltig zu finanzieren, hätte mehr Sinn ergeben als Geld für die Rentenpakete auszugeben.

Insgesamt weist der Koalitionsvertrag eine Tendenz zur Überregulierung bei gleichzeitiger Missachtung der Bedeutung einer funktionierenden Marktwirtschaft auf. Offenbar hat man vor allem im Adenauer-Haus sämtliche Ambitionen aufgegeben, noch als Partei mit Wirtschaftskompetenz zu gelten. Ein Beispiel: Gelobt werden im Koalitionsvertrag kommunale Unternehmen, ganz so als ob diese für Innovationen und produktive Arbeitsplätze stünden. Dabei kann nur eine langfristig funktionsfähige Marktwirtschaft mit Innovationskraft das gewünschte Niveau an Sozialleistungen finanzieren. Es bleibt nur der wohl nicht in Erfüllung gehende Wunsch, dass die Christdemokraten das Wirtschaftsministerium zu alter Stärke zurückführen und eine ordnungspolitische Orientierung anbieten.

Denn genau so eine Orientierung ist in Europa notwendig. Schon im Titel des Vertrages taucht Europa auf. Fest steht, dass die Europäische Union (EU) Impulse braucht. Allerdings ist offen, ob diese Impulse in mehr Geld aus deutschen Kassen für nachweislich nicht zielführende Strukturprogramme bestehen sollten. Genauso zweifelhaft, ob mehr solcher EU-Programme und eine weitere Verlagerung von Kompetenzen nach Brüssel sinnvoll sind. Viele Menschen in Deutschland, aber auch anderswo sehen darin vermutlich keinen Aufbruch und fürchten eher um die Dynamik und den Zusammenhalt in Deutschland bzw. in ihren Heimatländern.

In diesem Zusammenhang geht es auch um die Personalien. Denn ein Außenminister Schulz könnte versucht sein, seine währungspolitischen Vorstellungen gegen jede ökonomische und politische Logik durchzusetzen. Dann liegt es am Finanzminister, zu bremsen. Vielleicht ist es sogar ein Vorteil, dass der Finanzminister ebenfalls ein Sozialdemokrat ist, denn er kann vermutlich eher mäßigend auf den Außenminister einwirken als eine Ministerin von der Union. Herr Scholz gilt zudem als ein rationaler Politiker, der natürlich auch wissen wird, welcher Partei eine europolitische Geisterfahrt am meisten nützen würde.