• In der Europapolitik gelten die Regeln offenbar nicht für alle. Zur Erinnerung: Die unzureichende, wenn nicht komplett verfehlte Reaktion auf die Eurokrise im Jahre 2010 war die Initialzündung zur Gründung der AfD, die ja von einigen liberalen Ökonomen gegründet wurde. Das geschah auch deshalb, weil in der Europapolitik immer gleich argumentiert wurde. Wer Kritik äußerte, galt damals schlicht als Anti-Europäer. Die Gründer hatten aber unterschätzt, dass sie nicht nur gemäßigte Verantwortungsethiker anziehen würden, sondern auch extreme und irrationale Kräfte, die sie schließlich verdrängten. Bislang fehlt ein überzeugendes Konzept zur endgültigen Lösung der Eurokrise, die nur hintangestellt ist, aber jeden Tag wiederaufleben könnte.

• Was die Armut angeht, so ist diese nicht mit höheren Sozialleistungen nachhaltig bekämpft, sondern mit besserer Bildungspolitik. Diese beginnt im Kleinkindalter und erschöpft sich nicht darin, immer mehr Institutionen den Hochschulstatus einzuräumen. Auch hier gibt es Tendenzen, die Mut machen.

Es wird dauern, bis man diese Probleme gelöst hat – und inzwischen werden immer neue hinzukommen, die wiederum Futter für die Populisten sind. Die Antwort darauf kann nur darin bestehen, inhaltlich zu arbeiten. Empörung reicht keineswegs, so widerlich manche Einlassungen auch sein mögen. Am besten hat in dieser Hinsicht die Angegriffene selbst auf Gaulands Äußerung reagiert. Frau Özoğuz hat den Redner schlicht ignoriert.