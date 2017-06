Das öffentliche-rechtliche Fernsehen (ÖR) spielt in diesem Zusammenhang ebenfalls keine allzu rühmliche Rolle, und zwar gerade nicht, weil es keine Champions League mehr überträgt. Der ÖR zeigt immer noch genug Sport. Hauptsächlich Fußball, zumindest in der Wahrnehmung der meisten Menschen, die sich damit befassen. Die negativen Begleiterscheinungen werden von den Fernsehmachern wohlwollend ignoriert, oder als Begleiterscheinung achselzuckend zur Kenntnis genommen. Nur beim Thema Doping macht die Berichterstattung eine wohltuende Ausnahme.

Angesprochen auf die Dominanz des Fußballs – selbst Regionalligaspiele werden in den Dritten regelmäßig gezeigt – hat der Sportchef des Norddeutschen Rundfunks Gerd Gottlob gesagt: “ Unsere Aufgabe ist es, ein gutes Programm herzustellen, damit die Zuschauer zufrieden sind .“

Bislang aber treibt die fehlende Medienpräsenz die Randsportarten in einen Teufelskreis: geringe Bedeutung, noch weniger Medienpräsenz, weniger Sponsoren, abnehmende Bedeutung – und so weiter. Der Hinweis auf die Zufriedenheit der Zuschauer ist in diesem Zusammenhang etwas dünn, denn die unkritische Vermarktung eines reinen Unterhaltungsproduktes wie der Champions League oder der Bundesliga und der Verherrlichung ihrer – durchaus nicht perfekten Protagonisten – kann man kaum als eine Bildungsoffensive begreifen.