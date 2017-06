Morgen beginnt das Vorbereitungs-Turnier für die nächste Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, der Confed-Cup. Deutschland ist als Weltmeister dabei, doch die öffentlich geäußerte Vorfreude bei Spielern, Trainern und Fans hält sich in Grenzen. Inwieweit das an den schlechten Nachrichten liegt, die derzeit auf den Fußball einprasseln, kann nicht gesagt werden. Doch die Nachrichten könnten zumindest den Anlass bilden, sich vom Fußball und vor allem von diesem Turnier abzuwenden.

Da sind zunächst die Menschenrechtsverletzungen auf den russischen Baustellen der Stadien, die für Aufsehen sorgen. Das kennt man schon aus Katar. Nichtregierungsorganisation haben gezeigt, wie unwürdig Arbeitnehmer – zumindest zum Teil – in Russland behandelt werden. Aber die FIFA scheint es nicht zu kümmern. Wieder eine Erinnerung an Katar.