Soweit die theoretische Konzeption. Was ist davon noch da? Zunächst fällt auf, dass viele deutsche Ökonomen so tun, als sei das Modell der Sozialen Marktwirtschaft ein Sonderweg für das Deutschland der 1950er Jahre und von daher obsolet; als bräuchte man keine Regeln mehr, die politische Akteure und organisierte Interessen begrenzen.

Gerade in Zeiten des schnellen Wandels und globaler Märkte brauchen Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Leitplanken und Sicherheit, die sich nicht auf einen speziellen Arbeitsplatz, aber auf die langfristigen Beschäftigungsmöglichkeiten beziehen muss. Im Strukturwandel werden immer wieder Arbeitsplätze obsolet; dann muss es schnell neue Beschäftigungsmöglichkeiten in bestehenden und neuen Unternehmen geben. Insofern kann man die Soziale Marktwirtschaft auch sehr gut als angebotsorientierte Wirtschafts- und Sozialpolitik betrachten, was die These vom deutschen Sonderweg widerlegt.