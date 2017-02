Das war auch geboten, denn zum Ersten mögen zwar Linnenmann und die von ihm vertretene Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU glauben, dass eine liberale Partei der natürliche Partner der CDU ist. Ob dies in einer Partei, die von Sozialdemokraten kaum mehr zu unterscheiden ist, tatsächlich überall so gesehen wird, ist offen. Die Partei Konrad Adenauers, als die sich die CDU selber häufig etwas pathetisch rühmt, ist zumindest im Moment nicht mehr die Partei Ludwig Erhards. Allerdings wird ja gerade, wenn auch nicht gewollt, vom neuen US-amerikanischen Präsidenten Druck auf die deutsche Politik aufgebaut, sich wieder grundsätzlicher aufzustellen und Ordnungspolitik wieder ernster zu nehmen. Vor diesem Hintergrund könnte die CDU irgendwann wieder näher an liberale Grundwerte heranrücken.

Zum Zweiten – und das ist für eine Partei mit solch illustrer Vergangenheit wie die FDP zentral – ist die Koalitionsfrage für die FDP im Moment wohl gegenstandslos. Erst einmal muss die Partei sich in einem allgemeinen anti-liberalen gesellschaftlichen Klima behaupten und den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen. Auch hier ist zu erwarten, dass postfaktische Realpolitik des amerikanischen Präsidenten (anders als postfaktische Ankündigungen des Kandidaten) die Chancen seriöser Politikanbieter erhöhen. Wenn man also davon ausgeht, dass die FDP den Wiedereinzug schaffen wird, bleibt die Frage, welche Rolle sie in der Politik nach dem September spielen soll.