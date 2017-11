In einer reichen Gesellschaft wie der Bundesrepublik sollte Armut eigentlich kein Thema sein. Dennoch besteht das Armutsproblem seit Jahrzehnten, und ein signifikanter Anteil der Deutschen lebt in relativer Armut. Die Unterscheidung zwischen relativer und absoluter Armut ist deshalb von Bedeutung, weil absolut arme Menschen hier nicht überleben könnten und weil nicht zuletzt deshalb absolute Armut hier aufgrund der Sozialpolitik nicht vorkommt. Relative Armut wird in der Regel bei 60 Prozent des verfügbaren Durchschnitts-Nettoeinkommen der Bevölkerung angesetzt. Dies ist eine Konvention, die hier nicht infrage gestellt wird.

Dies zu beachten, ergibt einerseits Sinn, da die relative Position eines Menschen in der Gesellschaft sicherlich wichtig für das individuelle Wohlbefinden ist. Zum anderen muss allerdings beachtet werden, dass Armutsbekämpfung in erster Linie der Sicherstellung eines angemessenen Lebensstandards dienen sollte und nicht auf relative Positionierung achten sollte. Dies ist die Aufgabe unter anderem der Bildungspolitik und der Arbeitsmarktpolitik.

Die Politiker tun so, als könnte Deutschland vor Kraft nicht laufen und verteilen im In- und Ausland Wohltaten. Dabei droht schon bald das böse Erwachen aus unserer Wohlstandsillusion.

Das sehen naturgemäß nicht alle Akteure der Sozialpolitik so, was man sehr gut an der Reaktion auf die letzten statistischen Erhebungen erkennen kann. Denn das Statistische Bundesamt weist in neuen Auswertungen eine geringere Armut als im Jahr zuvor aus, und zwar nach allen denkbaren Kriterien. Im Jahr 2016 lebten demnach etwa 500.000 Menschen weniger als im Jahr zuvor in armen Verhältnissen. Das sind gute Nachrichten, zeugen sie doch davon, dass die gute wirtschaftliche Situation sich auch bei den Beziehern niedriger Einkommen und Sozialleistungen positiv niederschlägt.

Das heißt aber überhaupt nicht, dass die Gesellschaft sich zurücklehnen sollte. Jeder Arme ist einer zuviel. Das heißt aber auch nicht, dass man eine Verbesserung nicht würdigen oder sie gar skandalisieren sollte. Dennoch klagen Vertreter der Linken, der Grünen und der Sozialverbände über die rekordverdächtige Armut und rufen lauthals nach mehr Geld für die Armen, vermutlich über ihre Budgets. Gelegentlich ist sogar von feudalistischen Verhältnissen in der Republik die Rede, in der einige Superreiche auf Kosten aller anderen in Saus und Braus lebten. Weiter weg von der Realität kann man kaum liegen.

Damit ist ein bereits ein Problem angerissen, dass in der Sozialpolitik im Grundsatz besteht und das die übertriebenen Formulierungen der Akteure der Sozialpolitik wenigstens zum Teil erklären kann. Daneben mag man anerkennen, dass es sie ehrlich belastet, von Armut zu hören. Das geht anderen – zum Beispiel Wirtschaftspolitikern – aber auch so, was regelmäßig nicht anerkannt wird.