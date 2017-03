Die große Frage lautet aber, ob das Hoch der SPD nachhaltig ist. Aktuell schwimmt der Kandidat auf einer Erfolgswelle und wirkt schon so staatstragend, als sei er bereits Kanzler. Doch das kann sich schnell ändern. Noch kann Schulz so tun, als sei die SPD in der Opposition – und steigende soziale Ungerechtigkeit beklagen. Doch das stimmt natürlich nicht. Die SPD ist Regierungspartei, sie stellt die Schlüsselminister für die Themen soziale Gerechtigkeit und wirtschaftlichen Aufschwung. Dieser Aspekt wird im Wahlkampf mit Sicherheit thematisiert werden.

Außerdem steht Herr Schulz für genau das Europa, das in den Augen vieler Bürger –darunter viele potentielle Wähler der AfD – in den vergangenen Jahren so schlecht funktioniert hat. Noch am Morgen nach dem Brexit-Referendum erhob er sich moralisch über die Briten und drohte ihnen. Irgendwann werden seine Gegner auf seine europapolitische Vergangenheit zurückkommen.

Noch wichtiger: Bisher fehlt von ihm jegliche konkrete Aussage zu den Problemen, die in den nächsten Jahren zu bewältigen sind. Es wird nicht reichen, Respekt für nahezu sämtliche gesellschaftlichen Gruppen einzufordern und Einzelschicksale geschickt zu thematisieren. Einzelschicksale sind wichtig, aber von Politik wird ja gerade verlangt, dass sie sich nicht auf Einzelfälle beschränkt, sondern den Rahmen für eine faire und produktive Gesellschaft schafft. Wer sich nur auf Einzelschicksale konzentriert verliert schnell das Große und Ganze aus dem Blick – möglicherweise mit fatalen Folgen für das Gesamtgefüge und die Gerechtigkeit.