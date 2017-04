Die führenden Wirtschaftsinstitute blicken optimistischer auf die deutsche Konjunktur. Sie erhöhten am Mittwoch ihre Wachstumsprognose für dieses und das nächste Jahr, wie aus dem Frühjahrsgutachten für die Bundesregierung hervorgeht. Deutschland befinde sich im fünften Jahr eines moderaten Aufschwungs. "Im ersten Quartal 2017 dürfte die deutsche Wirtschaft nochmals an Tempo zugelegt haben." Im Gesamtjahr werde das Bruttoinlandsprodukt um 1,5 (bisherige Prognose: 1,4) Prozent zulegen und 2018 um weitere 1,8 (bisher: 1,6) Prozent - nach plus 1,9 Prozent 2016. Die Ökonomen sehen aber auch Gefahren, wie der Titel "Aufschwung festigt sich trotz weltwirtschaftlicher Risiken" zeigt.

"Die Unsicherheit über die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen ist erheblich", betonten die Experten. So seien die Vorhaben von US-Präsident Donald Trump und ihre Wirkung auf die Weltwirtschaft unklar. Zum einen könnten finanzpolitische Impulse in den USA deutlich größer ausfallen als erwartet und die Konjunktur anschieben. Zum anderen würde der Welthandel leiden, wenn die US-Regierung ihren protektionistischen Tönen auch Taten folgen ließe. "Die deutsche Industrie wäre aufgrund ihrer starken Exportorientierung wohl in besonderem Maße negativ betroffen."