BerlinAls Konsequenz aus den Krawallen beim G20-Gipfel will Bundesinnenminister Thomas de Maizière potenzielle Gewalttäter künftig mit strengen Meldeauflagen und Fußfesseln aufhalten. Die Krawallmacher sollten die Demonstrationen gar nicht erst erreichen, sagte der CDU-Politiker am Wochenende den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. „Wir sollten ihnen auferlegen, sich in bestimmten zeitlichen Abständen bei der Polizei zu melden oder ihnen notfalls Fußfesseln anlegen. Bei hochaggressiven sogenannten Fußballfans gehen wir doch auch so vor.“ Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen warnte unterdessen von einem Erstarken des Linksextremismus in Deutschland.

Eine Meldeauflage sei ein „relativ mildes Mittel, sehr wirksam, und ihre Verletzung ist sanktionsbewehrt“, erläuterte de Maizière. Die Befugnisse in den Polizeigesetzen der Länder könnten effektiver genutzt werden. Auch müsse geprüft werden, entsprechende Regeln zu erweitern. Zugleich sprach sich der CDU-Politiker dafür aus, Hausbesetzungen schneller zu beenden. Man dürfe nicht abwarten, bis sich eine rechtswidrige Lage verfestigt habe. „Es ist viel schwieriger, wenn sich die Leute am Ende auf eine Art Gewohnheitsrecht berufen.“