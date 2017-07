HamburgDie ganze Nacht haben die Unterhändler der G20-Regierungschefs verhandelt. Am Samstagmorgen stand dann die Einigung auf eine gemeinsame Abschlusserklärung für denn Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20). Zumindest fast. Nur noch ein Satz sei strittig, hieß es in Delegationskreisen. Dabei geht es um den Ausbau erneuerbarer Energien. Der geht US-Präsident Donald Trump offenbar noch zu weit, schließlich will er an Kohle und Gas festhalten.

Ansonsten aber konnte Angela Merkels Wirtschaftsberater und Sherpa Lars-Hendrik Röller seiner Chefin die freudige Nachricht überbringen, dass die Nachtsitzung die ersehnten Kompromisse in greifbare Nähe gebracht hat. Für die G20-Gastgeberin ist das ein wichtiger Erfolg in einem ansonsten durch die schweren Ausschreitungen katastrophal verlaufenem G20-Gipfel. Noch am Freitagabend hatte Merkel von sehr schwierigen Gesprächen berichtet. Immerhin hat Trump das Pariser Klimaschutzabkommen aufgekündigt und auch mit einem Bekenntnis zum Freihandel tut er sich schwer. Ein Scheitern des Gipfels schien nicht ausgeschlossen. Es wäre für die G20-Gastgeberin ein Desaster gewesen.