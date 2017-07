Wenn die Pandas doch eine Verheißung wären. Meng Meng und Jiao Qing werden die Bären genannt, die China auch als „neue Botschafter unserer Freundschaft“ nach Deutschland geschickt hat, wie es Staatschef Xi Jinping am Mittwoch bei seinem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin sagt - kurz vor dem brisanten G20-Gipfel am Freitag und Samstag in Hamburg. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen: Die Bären heißen Träumchen und Schätzchen.

Merkel dürfte davon träumen, dass der Gipfel gelingt, die USA sich nicht isolieren, Demonstranten nichts abfackeln, die Polizei auf Deeskalation setzt und es keinen Anschlag gibt. Es wäre ein Schatz für die Zukunft, gäbe es Zeichen der Entspannung für Konflikte „in einer Zeit der Unruhe in der Welt“, wie Merkel betont. China und Deutschland könnten einen Beitrag dazu leisten, „diese Unruhe auch etwas zu besänftigen und daraus eine etwas ruhigere Welt zu machen“.