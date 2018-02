RegensburgZum Abschluss ihrer ganztägigen Warnstreiks hat die IG Metall am Samstag ihre Tarifforderungen untermauert. Auf einer Schlusskundgebung vor rund 500 Warnstreikenden des BMW-Werks in Regensburg rief Bayerns IG-Metall-Bezirksleiter Jürgen Wechsler den Beschäftigten zu: „Wir senden das Signal an die Arbeitgeber: Bewegt Euch, oder wir machen weiter.“

Gewerkschaftschef Jörg Hofmann hatte bereits am Vortag erklärt: „Jetzt ist es an den Arbeitgebern, dieses Signal zu verstehen und eine deutliche Schippe drauf zu legen. Wenn die Arbeitgeber diese Bereitschaft zeigen, können die Verhandlungen am Montag fortgesetzt werden.“ Der mögliche Pilotbezirk Baden-Württemberg hat jedenfalls vorsorglich die Stuttgarter Liederhalle als Verhandlungslokal reserviert. Seit Mittwoch haben sich bundesweit rund 500.000 Beschäftigte aus knapp 280 Betrieben beteiligt, wie der IG-Metall-Vorstand in Frankfurt verkündete.