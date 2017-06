BerlinDie Spitze der Unionsfraktion im Bundestag hat sich hinter die Pläne für einen europäischen Trauerakt für Altkanzler Helmut Kohl gestellt. Angesichts Kohls intensiven Einsatzes für Europa sei es verständlich, dass es eine europäische Würdigung gebe, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), am Dienstag in Berlin.

Zunächst war noch offen, wann der Trauerakt am Sitz des Europaparlaments in Straßburg stattfinden wird. Im Gespräch war ein Termin Anfang Juli, nach dpa-Informationen voraussichtlich am 1. Juli. Der langjährige Kanzler und CDU-Vorsitzende war am Freitag nach langer Krankheit im Alter von 87 Jahren gestorben. Einen eigenen deutschen Staatsakt wird es entgegen der üblichen Praxis nicht geben.