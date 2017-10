NeukieritzschDer sächsische SPD-Parteichef Martin Dulig befürchtet „Kollateralschäden“ für seine Partei in der aktuellen Krise beim Koalitionspartner CDU. Der Staatsabbau der vergangenen Jahre und der „gutsherrenartige Stil“, mit dem die CDU ihre Macht ausgeübt habe, hätten in Sachsen zu einer Vertrauenskrise geführt, sagte Dulig am Samstag auf einem Parteitag der Sachsen-SPD in Neukieritzsch bei Leipzig.