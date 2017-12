BerlinDie Forderungen des SPD-Vorsitzenden Martin Schulz für die Beteiligung der Sozialdemokraten an einer Regierungskoalition stoßen beim CSU-Wirtschaftsflügel auf deutliche Ablehnung. Der Vorsitzende der CSU-Mittelstands-Union, Hans Michelbach, sagte mit Bezug auf Äußerungen von Schulz im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ am Samstag in München: „Eine Europapolitik zu Lasten Deutschlands und seiner Bürgerinnen und Bürger kommt nicht in Frage. Die Forderungen von Schulz nach einer Kehrtwende in der Euro-Politik und einer gemeinsamen EU-Sozialpolitik bedeuten aber nichts anderes, als dass Deutschland für die Fehler und Vertragsverstöße anderer Mitgliedsländer zahlen soll.“ Zugleich wandte sich der CSU-Politiker gegen eine Einheitsversicherung im Gesundheitswesen.