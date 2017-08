 Schulz und das Scheitern der SPD-Bildungspolitik

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will die Bildungspolitik zur „Chefsache“ machen. Mit sieben SPD-Ministerpräsidenten präsentierte er am Montag in Berlin Vorschläge für eine „nationale Bildungsallianz“. Die bildungspolitische Botschaft von Schulz passt in sein Leitthema: Gerechtigkeit. Noch immer sei Herkunft wichtiger als Talent. „Deutschland kann mehr, wir wollen mehr. Wir wollen Deutschland zum Bildungs- und Qualifizierungsland Nummer eins in Europa machen“, sagte Schulz.

Nun ist Bildung im föderalen Deutschland verfassungsgemäß in erster Linie Sache der Länder – und dort meist mehr oder weniger Chefsache der Ministerpräsidenten aufgrund ihrer herausgehobenen Bedeutung für Landtagswahlen. Die Bildungspolitik in einem großen Teil Deutschlands wird also seit Jahren und Jahrzehnten vor allem von Schulz' Partei selbst bestimmt.