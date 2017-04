Karlsruhe/BerlinKnapp vier Monate nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten gibt es noch immer ungeklärte Details. Wie der Attentäter Anis Amri nach dem Anschlag vom 19. Dezember 2016 aus Berlin fliehen konnte, sei weiter offen, teilte die Bundesanwaltschaft am Mittwoch mit.

Kurz nach dem Anschlag sei der islamistische Terrorist an dem Abend dreimal von Videokameras in Berlin gefilmt worden. Auf den Bildern sei er mit einem Rucksack zu sehen. Zudem habe er die Schuhe gewechselt, was darauf schließen lasse, dass er nach dem Anschlag nochmal in seiner Wohnung war. Nach den bisherigen Ermittlungen war Amri Einzeltäter, wie Generalbundesanwalt Peter Frank weiter mitteilte.