„Alternativlos heißt: ambitionslos. Genau das kann Deutschland gar nicht gebrauchen, wenn es wirtschaftlich dynamisch bleiben will", sagte SPD-Generalsekretär Hubertus Heil der WirtschaftsWoche. Heil will das Wirtschaftsprofil der SPD stärken: „Für alle Fleißigen und Tüchtigen, die das Land besser machen wollen, ist die SPD die richtige Heimat." Der SPD-Vorsitzende und Kanzlerkandidat verkörpere diesen Anspruch, weil er als Buchhändler viele Jahre selbstständig gewesen sei: „Martin Schulz weiß, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Es gibt schlechtere Biografien, um ein guter Bundeskanzler zu werden“, sagte Heil der WirtschaftsWoche.