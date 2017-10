BerlinDie geplante Jamaika-Koalition soll nach dem Willen der Grünen den Weg für eine stärkere Besteuerung von US-Internetkonzernen frei machen. „Da gibt es großen Handlungsbedarf“, sagte Grünen-Chef Cem Özdemir am Montag mit Blick auf die am Dienstag startenden Sondierungen einer gemeinsamen Steuer- und Finanzpolitik mit CDU, CSU und FDP. „Es kann ja wohl nicht richtig sein, dass Amazon, Apple und andere den Standort Europa nutzen und die Infrastruktur für sich in Anspruch nehmen, aber sich weigern, hier angemessen zur Finanzierung des Standorts beizutragen.“ Er sehe in dieser Frage auch mit FDP-Chef Christian Lindner Einigkeit.

In der Haushaltspolitik sind sich nach Özdemirs Worten alle potenziellen Partner einig, dass die künftige Regierung nicht mehr Geld ausgeben solle als sie einnehme. „Die Konfliktlinien laufen nicht entlang der Frage, schwarze Null ja oder nein“, sagte der Grünen-Chef. „Für uns gehört die Haushaltsdisziplin auf der einen Seite genauso dazu wie notwendige Investitionen.“ Dringend nötig seien Ausgaben für Klimaschutz, schnelles Internet, Kitas, Schulen, Wohnungsbau und Pflege. Zudem müsse in das gemeinsame Europa investiert werden.