Damit der Salzstock im niedersächsischen Gorleben im Rennen bleibt, verlängert das Bundesumweltministerium sogar nochmals eine Veränderungssperre. Der Entwurf dafür liegt der WirtschaftsWoche ebenfalls vor und legt fest, dass über den 30. März 2017 hinaus in der Region nichts unternommen werden darf, was ein Endlager einschränken könnte. Der Staatssekretär im Bundesumweltministerium, Jochen Flasbarth, verteidigt dies: „Wir haben den gesetzlichen Auftrag, den Salzstock Gorleben zu sichern, wie er ist.“

Menschen in Gorleben befürchten, der bereits erkundete Salzstock könnte allein wegen milliardenteurer Vorarbeiten favorisiert sein. Das Gesetz soll am 8. März in den Bundestag eingebracht und zügig vor Ende der Wahlperiode verabschiedet werden. Es sieht vor, dass bis 2031 unter Beteiligung der Bürger und nach wissenschaftlichen Maßstäben entschieden wird, wo sich die am besten geeignete Untertagedeponie befindet. Alle Regionen mit entsprechenden Steinschichten werden geprüft.