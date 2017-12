BerlinDer frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum geht nach dem Abbruch der Jamaika-Gespräche durch die FDP auf Distanz zu Parteichef Christian Lindner . Es sei eine Meisterleistung Lindners gewesen, die Partei erneuert und wieder in den Bundestag gebracht zu haben, sagte Baum dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Donnerstagausgaben) laut Vorabbericht. „Jetzt ist nach dem Aus bei den Sondierungen eine neue Phase eingetreten.“ Die Verantwortung für den Abbruch werde vor allem der FDP zugeschrieben. „Die FDP trägt jetzt eine Last mit sich. Sie hat einen Glaubwürdigkeits- und Vertrauensverlust erlitten.“

In Umfragen war die FDP zuletzt auf eine Zustimmung von acht Prozent abgesackt. Bei der Bundestagswahl hatte sie noch 10,7 Prozent der Stimmen errungen. Vor allem Lindner selbst hat deutlich an Popularität eingebüßt. Aus der Wirtschaft waren unterschiedliche Stimmen gekommen. In der Partei selbst war bisher keine ernsthafte öffentliche Kritik an Lindner laut geworden.