Facebook hatte am Sonntag in einer Stellungnahme gegenüber der WirtschaftsWoche beklagt, das geplante Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) sei „umfassend rechtswidrig“ und „ungeeignet“, um Hate Speech und Falschmeldungen zu bekämpfen. Das soziale Netzwerk sieht nicht sich selbst, sondern den Staat in der Pflicht: „Der Rechtsstaat darf die eigenen Versäumnisse und die Verantwortung nicht auf private Unternehmen abwälzen.“

Konstantin von Notz, Fraktionsvize der Grünen, beklagt, die deutsche Niederlassung von Facebook wiegele Kritik zudem oft ab. „Richtet man aus Deutschland eine Beschwerde ans Unternehmen, wird oft nach Irland verwiesen, wo die europäische Zentrale ist. Von dort zeigt man nach Menlo Park“, so Notz. In der US-Zentrale heiße es dann, dass Facebook in 140 Ländern aktiv sei und sich nicht nach dem Grundgesetz oder anderen Regeln in Deutschland richten könne. Diese Ignoranz hat aus Sicht des Grünen-Politikers erst dazu geführt, dass der Ton auf Facebook so rau wurde. „Hassbotschaften oder irreführende und falsche Meldungen konnten nur so ein großes Ausmaß annehmen, weil Facebook immer eine Laissez-faire-Haltung hatte.“