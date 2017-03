BerlinDie gesetzlichen Krankenkassen haben im vergangenen Jahr einen Überschuss von rund 1,38 Milliarden Euro erzielt. Die Finanzrücklagen der 113 Kassen stiegen in 2016 damit auf fast 16 Milliarden Euro, wie das Bundesgesundheitsministerium am Montag in Berlin mitteilte. Zusammen mit dem Gesundheitsfonds habe sich eine Gesamtreserve von 25 Milliarden Euro angesammelt. Gesundheitsminister Hermann Gröhe sagte, die gesetzliche Krankenversicherung stehe auf einer guten Grundlage.

Bei den Krankenkassen standen den Einnahmen von rund 224 Milliarden Euro Ausgaben von rund 223 Milliarden gegenüber. Ende 2015 hatten sie noch ein Defizit von 1,13 Milliarden Euro verbucht. Die Kassensituation hat sich damit im Vergleich zu 2015 um etwa 2,5 Milliarden Euro verbessert.