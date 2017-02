Vier Jahre in Folge wuchsen die Gesundheitsausgaben schneller als das Bruttoinlandsprodukt. Und dieser Trend setzt sich fort. Für das gerade beendete Jahr 2016 prognostiziert das Statistik-Amt einen weiteren Anstieg um 14,9 Milliarden Euro auf 359,1 Milliarden Euro. Diese Expansion ist insofern bemerkenswert, als es der Gesundheitspolitik in der Vergangenheit seit den 1980er Jahren bis 2008 durchweg gelungen ist, die Ausgaben durch ihre Kostendämpfungspolitik bei zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts stabil zu halten.

Die größte Dynamik gibt es im Bereich der Pflege. Die Ausgaben der gesetzlichen Pflegeversicherung stiegen seit 2005 um 56,4 Prozent auf 28 Milliarden Euro. Gründe sind die steigende Zahl der Pflegebedürftigen aber vor allem auch Leistungsverbesserungen bei den gesetzlichen und privaten Pflegekassen. Auch hier wird die Dynamik in Zukunft eher noch zunehmen. Allein zwischen 2014 und 2015 stiegen sie mehr als doppelt so stark wie alle Gesundheitsausgaben: um 10 Prozent oder 2,5 Milliarden Euro. Zum 1. Januar 2017 sind weitere Leistungsverbesserungen in Kraft getreten, die nach Schätzungen des Gesundheitsökonomen Heinz Rothgang von der Universität Bremen allein in diesem Jahr zu Mehrausgaben von sieben Milliarden Euro führen werden.

Nach wie vor werden allerdings die meisten Gesundheitsausgaben von den gesetzlichen Krankenkassen getragen. Sie stiegen seit 2005 um 48 Prozent auf 200 Milliarden Euro 2015. Auch hier nimmt die Dynamik eher zu. 2016 dürften nach der Prognose des Schätzerkreises beim Bundesversicherungsamt bereits 218 Milliarden Euro überschritten werden. Für 2017 erwartet er bereit über 229 Milliarden Ausgaben für die Krankenkassen. Damit laufen die gesetzlichen Krankenkassen – was die Ausgabenentwicklung angeht – den privaten Krankenversicherungen davon. Diese gaben 2015 mit 21,8 Milliarden Euro „nur“ 39,9 Prozent mehr aus als zehn Jahre zuvor. Dabei ist die Zahl der Vollversicherten in der PKV nach Daten des PKV-Verbands von 8,4 auf 8,8 Millionen gestiegen.