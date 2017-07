BerlinEr habe gewusst, dass es schlimm ist. „Aber dass Pflegekräfte in Deutschland so viel öfter als die Beschäftigten anderer Branche im Job arbeitsunfähig werden, habe ich mir nicht vorstellen können“ sagt Franz Knieps, Vorstandschef des Bundesverbands der Betriebskrankenkassen. „Das Ausmaß ist erschreckend.“ Wenn man sich die Zahlen des Reports ansieht, kann man tatsächlich ins Grübeln kommen. Wie kann es sein, dass in einer Boom-Branche, wo der Fachkräftemangel jeden Tag größer wird, krank machende Arbeitsbedingungen und Niedriglöhne noch immer so weit verbreitet sind und trotzdem immer mehr Frauen den Weg in diese Berufe suchen. Mehr als jeder zehnte Arbeitnehmer in Deutschland hat inzwischen einen Gesundheitsberuf, insgesamt 3,2 Millionen - etwas weniger als die Hälfte davon in der Pflege.

Sie berichtete am Mittwoch in Berlin über eine Pflegekraft, die allein für eine ganze Abteilung zuständig war, sich irgendwann einfach nicht mehr zu helfen wusste und mit der Nummer 112 die Feuerwehr zu Hilfe holte. Ähnliches komme immer wieder vor, schildert sie und verdeutlich die Not an einer ganzen Kaskade von Zahlen: In Deutschland sei eine Pflegefachkraft pro Schicht für durchschnittlich 13 Patienten zuständig, in den Niederlanden für sieben. In der Nachtschicht sind es durchschnittlich 26. Die Beschäftigten in den Krankenhäusern machen notgedrungen Überstunden ohne Ende: Nach einer Erhebung von Verdi im vergangenen Jahr schieben die Beschäftigen in den Kliniken einen Berg von 35,7 Millionen Überstunden vor sich her, 32,5 pro Kopf. Vor allem in der Altenpflege werde schlecht bezahlt.

Mit 1.945 Euro brutto im Osten und 2.548 Euro brutto im Westen legen die Einkommen für eine Vollzeitstelle im Durchschnitt um 21 Prozent unter dem Niveau in der Krankenpflege. Auch bei Vollzeitarbeit drohe daher vielen Altenpflegekräften Armut im Alter. Zum Vergleich: Das Durchschnittsgehalt über alle Branchen liegt bei 3.462 Euro brutto. Bis zu 70 Prozent der Pflegekräfte arbeiten aber in Teilzeit, obwohl viele von ihnen lieber voll arbeiten würden. „Das wollen die Arbeitgeber aber oft nicht, weil Teilzeitkräfte flexibler einsetzbar sind.“

Das Schlagwort von der kapazitätsorientierten Arbeitszeit, einst zur Beschreibung des flexiblen Arbeitseinsatzes auf Zuruf des Chefs im Einzelhandel erfunden, feiert in der Pflegebranche fröhliche Urstände vor allem in der Altenpflege. Ist es ein Zufall, dass in beiden Branchen der Frauenanteil unter den Beschäftigten besonders hoch ist? 46 Prozent aller Beschäftigten sind Frauen. In der Pflege sind es mehr als 80 Prozent. Im Einzelhandel sind es knapp 70 Prozent.

Hinzu kommt: Viele Pflegekräfte werden nur befristet eingestellt. Der Anteil der Leiharbeitnehmer ist zwar nicht höher als in anderen Branchen. Dafür ist ihre Bezahlung besonders schlecht und so müssen oft die schwereren Arbeiten erledigen. Generell ist die Arbeit in der Pflege körperlich und seelisch deutlich belastender als andere Tätigkeiten. In Deutschland sind sie laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) besonders schlecht im Vergleich zu anderen Industrieländern.



Pflege belastet körperlich und seelisch



Und das hat Folgen, die sich in der Arbeitsunfähigkeitsstatistik der Betriebskrankenkassen widerspiegeln: Die meisten Fehltage pro Beschäftigten gibt es bei den Beschäftigten in Pflegeheimen und Altenheimen mit rund 24 Tagen, in Krankenhäusern mit 18 Tagen und in der sozialen Betreuung mit 20 Tagen. In der gesamten Wirtschaft fallen pro Jahr und Kopf 16,1 Arbeitsunfähigkeitstage an. Neben Muskel- und Skeletterkrankungen sind es vor allem psychische Störungen, die in der Pflegebranche weit häufiger vorkommen als in der übrigen Wirtschaft. In der Gesamtwirtschaft haben nur 14,6 Prozent einen befristeten Job, in der Krankenpflege sind es 23 Prozent und in der Altenpflege ein Drittel. Meistens handelt es sich um junge Arbeitnehmer in der Ausbildung oder der Probezeit. Auch hier sind die Fehlzeiten auffallend hoch. Das gilt erst recht für die 2,1 Prozent Leiharbeitnehmer in der Altenpflege. Sie fallen besonders oft in Folge von Arbeitsunfällen aus.

Der BKK-Bundesverband hat in einer repräsentativen Umfrage unter Beschäftigten versucht, herauszufinden, wie diese selbst ihre Lage einschätzen. Mehr als ein Drittel der Beschäftigten in Heimen bewerten ihre Arbeitsfähigkeit als mäßig bis schlecht

Etwas weniger als ein Drittel der Beschäftigten gibt dieses negative Urteil im Gesundheitswesen über sich ab. In der Gesamtwirtschaft hat nur jeder Fünfte eine derart schlechte Meinung von seiner Arbeitsfähigkeit. Bei den Pflegekräften fällt die Selbsteinschätzung noch schlechter aus: Zwei Fünftel der Altenpflege- und der Krankenpflegekräfte halten ihre Arbeitsfähigkeit für mäßig bis schlecht. Das wundert es nicht, dass sich nur jeder vierte in der Kranken- und Altenpflege zutraut, seinen Beruf bis zur Rente auszuüben.

Aber was kann man dagegen tun? Verdi-Vorstand Sylvia Bühler sieht hier eindeutig den Gesetzgeber gefordert. Er muss schneller und durch strengere Vorgaben als bisher dafür sorgen, dass in Kliniken und Pflegeeinrichtungen deutlich mehr Pflegepersonal eingestellt wird. Bei den Krankenkassen stößt die Forderung nach starren Personalvorgaben grundsätzlich auf Kritik. So hat sich der GKV-Spitzenverband nur sehr unwillig vom Gesetzgeber zwingen lassen, in den kommenden Jahren mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft zumindest Personaluntergrenzen auszuhandeln. BKK-Chef Franz Knieps teilt noch aus seiner Zeit als Chef der zuständigen Abteilung im Gesundheitsministerium diese Bedenken gegen starre Vorgaben.

Trotzdem, so sagt er heute, sehe er inzwischen keinen anderen Weg, das Problem der chronischen Arbeitsüberlastung in der Pflege anzugehen. „Am Ende sind es ja auch die Kranken- und Pflegebedürftigen, die das ausbaden müssen“, sagt Knieps. Mehr Einrichtungen, die sich nach den Tarifverträgen richten, die für den Pflegebereich geschlossen wurden, würden auch helfen, sagt Bühler. „Überall da, wo Tarif gezahlt wird, läuft es besser.“ Aber vor allem in der Altenpflege sind die Einrichtungen, die sich an einen Tarifvertrag binden, in der Minderheit. Regelmäßig sorgen Heime für Schlagzeilen, weil sie eine betriebliche Interessenvertretung systematisch zu verhindern und gewählte Betriebsräte unter fadenscheinigen Gründen zu kündigen versuchen.