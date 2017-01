BerlinGeldboten und Geldsortierer an bundesweit 40 Standorten sind am Freitag erneut in einen Warnstreik getreten. An der Aktion für eine bessere Bezahlung beteiligten sich nach Angaben der Gewerkschaft Verdi etwa 2000 Beschäftigte. „Es ist mit Beeinträchtigungen bei der Bargeldversorgung zu rechnen“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Volker Nüsse.

Die Zeit der Niedriglöhne und der ungerechten Bezahlung in der Branche müsse endlich zu Ende gehen, hieß es. Die Arbeitgeber nannten den Streikaufruf vor der nächsten Tarifrunde am Dienstag in Frankfurt unverhältnismäßig.