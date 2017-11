BerlinDie beiden Gewerkschaften Verdi und Marburger Bund hatten gegen das Tarifeinheitsgesetz, wonach in einem Unternehmen nur ein Tarifvertrag anzuwenden ist, in Karlsruhe geklagt – erfolglos. Im Juli erklärte das Bundesverfassungsgericht die umstrittene Regelung im Grundsatz für rechtens. Deshalb schließen Verdi und der Marburger Bund nun einen Burgfrieden, um das Gesetz zu torpedieren. In künftigen Tarifverhandlungen in Krankenhäusern wollen sie sich von den Arbeitgebern zusichern lassen, dass das Tarifeinheitsgesetz nicht angewendet wird. Beide Gewerkschaften sollen so nicht gegeneinander ausgespielt werden können.

Die Große Koalition hatte das Gesetz Mitte 2015 auf Druck der Arbeitgeber und der meisten im DGB zusammengeschlossenen Gewerkschaften in Kraft gesetzt. Es sieht vor, dass in einem Betrieb, in dem mehrere Gewerkschaften um die gleichen Beschäftigtengruppen konkurrieren, nur der Tarifvertrag der jeweils mitgliederstärksten Organisation angewendet wird. Der Marburger Bund organisiert angestellte und beamtete Ärzte. Auch Verdi erhebt aber den Anspruch, Mediziner zu vertreten. So enthalten die Tarifverträge für den öffentlichen Dienst auch Regelungen für Ärzte.