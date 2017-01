KarlsruheArbeitsministerin Andrea Nahles hat ihr Tarifeinheitsgesetz vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die Kritik der Gewerkschaften verteidigt. Es gehe nicht darum, das Streikrecht zu beschränken. Die Neuregelung von Juli 2015 sei auch nicht mit dem Hintergedanken erlassen worden, darüber kleine Gewerkschaften zu bekämpfen. „Das ist weder Ziel noch Wirkung des Gesetzes“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in der Verhandlung in Karlsruhe.

Der Erste Senat nimmt das Gesetz zwei volle Tage unter die Lupe. Dagegen geklagt haben etliche Gewerkschaften, die um ihre Koalitionsfreiheit bangen - und damit um ihren Einfluss.