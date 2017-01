Mainz/PerlDie stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Julia Klöckner dringt auf eine effektivere Kontrolle von Flüchtlingen. „Wir müssen wissen, wer in unserem Land ist. Deshalb müssen wir sicher gehen können, dass es keine Mehrfachregistrierungen und rechtswidrigen Doppelidentitäten gibt“, sagte die rheinland-pfälzische CDU-Chefin der Deutschen Presse-Agentur. „Unbegreiflich, dass der Berliner Attentäter 14 Identitäten haben konnte und keiner nachhaltig einschritt. Wir brauchen Klarheit.“ Klöckner betonte: „Es geht weder um einen Generalverdacht, noch um eine Traumwelt, in der alle gut sind.“

Die CDU-Spitze trifft sich von diesem Freitag an zur Vorstandsklausur in Perl im Saarland. Dabei wird es auch um Anti-Terror-Maßnahmen als Konsequenz auf den Anschlag in Berlin vor Weihnachten mit zwölf Toten gehen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) hatten den Einsatz elektronischer Fußfesseln und eine leichtere Abschiebehaft für Gefährder vorgeschlagen, denen ein Anschlag zugetraut wird.