BerlinBundesfamilienministerin Manuela Schwesig droht der Industrie mit einer Verschärfung der Frauenquote. Die SPD-Politikerin beklagte am Mittwoch eine schleppende Umsetzung der Vorgaben bei mittelgroßen Unternehmen, die sich selbst Ziele setzen sollen. „Da, wo sich Unternehmen sozusagen selbst die Zielvorgaben setzen können, sagen tatsächlich welche: null“, sagte Schwesig in der ARD. Diese Firmen provozierten eine Verschärfung des Gesetzes in der nächsten Legislaturperiode. „Dann muss auch die harte Quote für diese Unternehmen gelten.“

Schwesig betonte aber, dort wo es für große Unternehmen harte Vorgaben gebe, würden diese eingehalten. Gemeinsam mit Justizminister Heiko Maas legte sie dem Bundeskabinett eine erste Bilanz des Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe an Führungspositionen vor. Die seit 2016 geltende Quote wirke, denn es gebe mehr Frauen in Führungspositionen. Alle börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen, die 2016 Aufsichtsratsposten zu besetzen hatten, hielten sich demnach an die feste Quote von 30 Prozent.