Bild vergrößern Gökay Sofuoglu: Chef der Türkischen Gemeinde kritisiert „Angstmacherei“ dpa Bild:

Die Türkische Gemeinde in Deutschland will dafür werben, dass hier lebende türkische Staatsbürger beim Referendum am 16. April die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei ablehnen - und kritisieren die Angstmacherei.