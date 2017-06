Die Grünen hätten nach der letzten Bundestagswahl ein ähnliches Problem gehabt, wären sie in eine Regierung mit der Union eingetreten. Mit einem klar zweistelligen Ergebnis hätten sie in der Regierung viel Personal akquirieren und einarbeiten müssen. Das kostet Kraft und Zeit. Die FDP kennt das nur zu gut. Der Absturz der Grünen lehrt allerdings noch etwas anderes. Das Diktum – „aus der Opposition gestalten“ – kann auch zum Bumerang werden. Die Grünen hatten die Chance zu einer Regierungsbeteiligung, verweigerten sich aber einer schwarz-grünen Koalition. Das war demokratietechnisch eine Katastrophe. Schwarz-Rot hat eine so gewaltige Mehrheit, dass wirkungsvoll Oppositionsarbeit nahezu unmöglich wird. Konsequenz: Der Wähler straft ab. Da mag es sachlich richtig sein, dass die große Koalition Opposition im Bundestag teilweise regelrecht verhindern wollte. Der Fehler liegt aber woanders. Die Grünen hätten die Union an den Verhandlungstisch zwingen und vor den Augen der Wählerinnen und Wähler gute Vorschläge für eine Koalition unterbreiten sollen.